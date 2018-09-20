Volvo представила новое поколение универсала-внедорожника

Шведская компания Volvo презентовала модель V60 нового поколения в версии Cross Country с системой полного привода.

Разработчики нарастили универсалу повышенной проходимости дорожный просвет, изменили автомобилю шасси и подвеску.

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Как стандартный V60, так и V60 Cross Country используют один и тот же язык дизайна Volvo. Автомобиль получил фары “Молот Тора”, удлиненную шестиугольную решетку радиатора, большое нижнее вентиляционное отверстие. При этом V60 Cross Country немного выше стандартного варианта.

Универсал построен на модульной платформе Scalable Product Architecture (SPA), которая также использовалась для XC90 и V90 Cross Country. Модели V60 Cross Country на 75 миллиметров увеличили дорожный просвет, теперь он равен 212 миллиметров.

Базовая версия V60 Cross Country получила систему полного привода, функцию автоматического торможения на спуске, систему контроля сцепления в поворотах, а также внедорожный режим вождения.

В список электронных ассистентов также вошла система City Safety, которая способна определять объекты на пути и задействовать тормоза в случае необходимости, а также функция полуавтоматического управления.

V60 Cross Country на старте продаж будет доступен с 2-литровыми 4-цилиндровыми двигателями семейства Drive-E — бензиновым 225-сильным T5 и дизельным 165-сильным D4. Позднее появятся гибридные варианты новинки. Коробка передач – 8-ступенчатый гидромеханический автомат.