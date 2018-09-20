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В Минагрополитики отчитались об увеличении объемов экспорта на рынки стран ЕС

В Минагрополитики отчитались об увеличении объемов экспорта на рынки стран ЕС

Украинские экспортеры, по состоянию на 21 сентября, использовали объемы тарифных квот на 100% для беспошлинного экспорта на рынки Европейского союза (ЕС) на целый ряд украинских товаров.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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По ее словам, лучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС.

“Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло”, – рассказала Трофимцева.

По ее словам, также использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты.

“Более 85% использованы объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы – на 75%, яйца и альбумины – 53,7% , чеснок – 61,2%”, – добавила она.

По материалам РБК-Украина
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