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Болгария вложит в модернизацию ж/д инфраструктуры около 1 миллиарда евро

Болгария вложит в модернизацию ж/д инфраструктуры около 1 миллиарда евро

В Болгарии путешествия на скоростных пассажирских поездах станут возможны в ближайшие четыре года.

Об этом заявил генеральный директор Национальной компании “Железнодорожная инфраструктура” Красимир Папукчийски.

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“В ближайшие годы по европейским проектам в модернизацию железнодорожной инфраструктуры Болгарии будут вложены около 2 млрд. левов (около миллиарда евро). Одним из первых проектов, которые будут реализованы, станет модернизация вокзала в Софии, в том числе подъездных путей, и создание современных систем управления железнодорожным движением, которые позволят работать по ряду направлений в полностью автоматизированном режиме”, – сообщил специалист.

Предполагается, что после модернизации железнодорожной инфраструктуры страны поезда на ключевых направлениях – к черноморским курортам, к сербской и турецкой границам смогут двигаться со скоростью 160 км/ч. И из Софии в Бургас можно будет добраться на поезде за три с половиной часа, так же, как и по автомагистрали.

В настоящее время болгарская железная дорога – убыточное предприятие, пассажиры жалуются на постоянные опоздания поездов, холод в вагонах и отсутствие элементарных удобств. Регулярными стали инциденты со старыми локомотивами, в которых во время движения возникают пожары.

Возникли проблемы и с относительно новыми электрическими и дизельными поездами, приобретенными у компании Siemens. Сообщается, что они нуждаются в плановом капитальном ремонте, еще в конце прошлого года преодолев критическую контрольную отметку в 1,2 млн. километров пробега.

По материалам Центр транспортных стратегий
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