День финансов, 24 сентября: изменения по грин-кард, газ на свалке, новая формула по теплу

Понедельник, 24 сентября. Пока белорусы ограждаются от доллара, украинцы в предвкушении Первого валютного форума, на котором представители НБУ и эксперты собрались обсудить Закон «О валюте и валютных операциях» и все важные вопросы валютной либерализации в нашей стране. В связи с такими контроверсионными подходами к иностранным валютам, в еженедельной рубрике “термин понедельника” мы предлагаем рассмотреть понятие “замкнутой валюты”

Что это?

Замкнутая валюта – валюты стран, где осуществляется контроль и ограничения на все или на часть операций по обмену, ввозу и вывозу иностранной и национальной валюты. Такие валюты используются только в пределах страны и не подлежат свободному обмену на другие валюты.

В таких случаях основным источником банковских кредитов реальному сектору остаются депозиты самих предприятий. А также остатки на их текущих счетах. Реинвестирование полученных от предприятий и государства доходов.

Замкнутые валюты характерны для стран, которые слабо развиваются или переживают глубокий экономический кризис.

От замкнутости к изменениям:

Грид-кард или рэд-карт? Штаты заявили о планах ужесточить условия выдачи виз и разрешений на проживание для мигрантов (грин-кард). Американское Министерство внутренней безопасности представило 447-страничный документ. В некоторых случаях заявителям нужно будет внести залог в 10 тыс. долларов при рассмотрении документов на получение грин-кард.

Путин готов потратиться. Президент РФ готов полностью финансировать сооружение газопровода “Северный поток-2” за счет России в том случае, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект. Планы Путина по 100-процентному финансированию “Северного потока-2, однако, могут натолкнуться на серьезные препятствия в Еврокомиссии.

Газ на свалке. Львовский городской совет принял решение о проведении конкурса на строительство системы дегазации Грибовицкой свалки, которая позволит добывать с полигона бытовых отходов газ, который в дальнейшем будут использовать для производства энергии. Накануне на свалке пробурили 15 скважин, в 13 из которых обнаружили концентрацию метана на уровне 60%.

Электрозаправки в кафе. В Украине работает более 1 тыс. электрозаправок, причем располагаются они, в основном, не на классических АЗС, а в кафе и ресторанах. При этом доля быстрых зарядных станций в Украине, которые по ошибке называют суперчарджерами (право на бренд Supercharger принадлежит компании Tesla), составляет от 10 до 15%.

Тепло по новой формуле. Украинцы скоро будут платить за отопление по двум тарифам за использованные Гкал тепла и абонплату. Соответствующее решение уже принято, а методика рассчитана Национальной комиссией в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кстати, о тепле. Миру представили “умную куртку” с подогревом. Cтартап Xiaomi Runmi Technology рассказал о куртке, которая имеет функцию контроля температуры. Максимальный нагрев с помощью Powerbank – до 50 °С. Температура может держаться до 8 ч.