2 дня до Первого украинского валютного форума: почему его стоит посетить

Уже 26 сентября 2018 года в Киеве пройдет Первый украинский валютный форум. На нем эксперты обсудят все важные вопросы валютной либерализации в нашей стране.

Вместе детально рассмотрим Закон «О валюте и валютных операциях». Эксперты и представители НБУ расскажут, зачем он нужен и что меняет, кого затрагивает, что следует ожидать от регулятора, каковы роль и полномочия финансового мониторинга и валютного контроля в свете предстоящих изменений.

Уникальный формат форума предполагает открытые дискуссии участников с экспертами. Такой подход позволит найти оптимальные решения и возможности для развития бизнеса.

На одной площадке нам удалось собрать представителей различных финансовых структур, регулятора и законодательных органов власти, а также авторитетных, независимых финансовых экспертов.

В форуме примут участие:

От Национального банка Украины:

Первый заместитель председателя правления – Екатерина Рожкова.

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари.

Заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк.

От Верховной Рады Украины:

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко.

От профильных ассоциаций:

Исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова.

Председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева.

От бизнеса:

Sales and analytics компании Bloomberg – Ирина Ткаченко.

Председатель правления ПАО «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравец.

«РВС Банк» (RwS Банк) – Директор казначейства Банка Кредит Днепр – Олег Куринной.

Руководитель проекта Центр Персонального Банкинга АО «ПРАВЭКС БАНК» – Дмитрий Кононец.

Соучредитель финансового портала Минфин – Евгений Измайлов.

Своим экспертным мнением на тему валютной либерализации поделятся:

- Главный финансовый аналитик, ООО «РА “Эксперт-Рейтинг“», к.э.н. – Виталий Шапран.

- Бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.

- Известный финансист, президент инвестиционной группы “Универ” – Тарас Козак.

- Украинский экономист, политолог, общественный деятель, автор книги «Как поднять украинскую экономику» – Андрей Новак.

- Руководитель банковской и финансовой практики, руководитель практики FinTech, ЮФ Evris – Сергей Паперник.

В выставочной зоне форума состоится презентация и тест-драйв первого в Украине валютомата от компании 3S.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторы форума: компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК.

Место проведения: Киев, ул. Бассейная, 2А, TAO Event Hall.

Кстати, если вас интересуют вклады в валюте, портал Finance.ua в преддверии форума договорился с некоторыми банками, чтобы вы могли получать Бонусы к депозитам в долларах США и евро.