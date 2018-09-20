2 дня до Первого украинского валютного форума: почему его стоит посетить

Уже 26 сентября 2018 года в Киеве пройдет Первый украинский валютный форум. На нем эксперты обсудят все важные вопросы валютной либерализации в нашей стране.
Вместе детально рассмотрим Закон «О валюте и валютных операциях». Эксперты и представители НБУ расскажут, зачем он нужен и что меняет, кого затрагивает, что следует ожидать от регулятора, каковы роль и полномочия финансового мониторинга и валютного контроля в свете предстоящих изменений.
Уникальный формат форума предполагает открытые дискуссии участников с экспертами. Такой подход позволит найти оптимальные решения и возможности для развития бизнеса.
На одной площадке нам удалось собрать представителей различных финансовых структур, регулятора и законодательных органов власти, а также авторитетных, независимых финансовых экспертов.
В форуме примут участие:
От Национального банка Украины:
- Первый заместитель председателя правления – Екатерина Рожкова.
- Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари.
- Заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга – Виталий Черняк.
От Верховной Рады Украины:
- Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности – Михаил Довбенко.
От профильных ассоциаций:
- Исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова.
- Председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний» – Анна Замазеева.
От бизнеса:
- Sales and analytics компании Bloomberg – Ирина Ткаченко.
- Председатель правления ПАО «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравец.
- Директор казначейства Банка Кредит Днепр – Олег Куринной.
- Руководитель проекта Центр Персонального Банкинга АО «ПРАВЭКС БАНК» – Дмитрий Кононец.
- Соучредитель финансового портала Минфин – Евгений Измайлов.
Своим экспертным мнением на тему валютной либерализации поделятся:
- Главный финансовый аналитик, ООО «РА “Эксперт-Рейтинг“», к.э.н. – Виталий Шапран.
- Бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.
- Известный финансист, президент инвестиционной группы “Универ” – Тарас Козак.
- Украинский экономист, политолог, общественный деятель, автор книги «Как поднять украинскую экономику» – Андрей Новак.
- Руководитель банковской и финансовой практики, руководитель практики FinTech, ЮФ Evris – Сергей Паперник.
В выставочной зоне форума состоится презентация и тест-драйв первого в Украине валютомата от компании 3S.
Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.
Организаторы форума: компания BankOnline, финансовый портал Минфин, ассоциация ВАФК.
Место проведения: Киев, ул. Бассейная, 2А, TAO Event Hall.
Кстати, если вас интересуют вклады в валюте, портал Finance.ua в преддверии форума договорился с некоторыми банками, чтобы вы могли получать Бонусы к депозитам в долларах США и евро.