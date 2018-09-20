По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,989 млн и 30,882 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 36). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,08-28,09 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму более 70, 761 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0700 – 80028,0700 – 1 00028,0700 – 10 00028,0600 – 100 00028,0500 – 99 00028,0500 – 33 33328,0500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 1 700

28,0600 – 6 000

28,0600 – 30 000

28,0600 – 4 000

28,0600 – 5 000

28,0700 – 20 000

28,0700 – 6 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0973 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0408 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.