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До 21% по депозиту Monobank и 5 тыс. за первое место: интересное по вкладам за неделю

До 21% по депозиту Monobank и 5 тыс. за первое место: интересное по вкладам за неделю

Портал Finance.ua помогает вкладчикам банков размещать свои сбережения с минимальными рисками и максимальной выгодой. Чтобы у вас было больше выбора, мы привлекаем новые банки и работаем над повышением Бонусов к депозитам.

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Наиболее интересные изменения за текущую неделю:

Банк Альянс. Недавно мы писали о том, что увеличен бонус к депозиту банка Альянс до 2,5% годовых от вклада. Теперь у вас есть возможность выиграть еще 5000 тысяч гривен!
Размещение и бонусы по срокам:
3 мес. – 14,50% +2,5% годовых от вклада.
6 мес. – 15,00% +2,0% годовых от вклада.
9 мес. – 14,60% +1,2% годовых от вклада.

Универсал банк. Банк увеличил бонус к депозиту. При вкладах на 6 месяцев бонус к депозиту будет составлять 2,2% годовых от вклада! На 12 месяцев, как прежде, – 0,9% от вклада, 9 месяцев – 0,9%, 13 месяцев – 0,9%. Минимальная сумма вклада: 50 000 грн.

Monobank. Открывайте депозит “Спортивный” от Monobank: получайте до 21% и выигрывайте до 5 тыс. гривен. По условиям этого депозита от Monobank при ежедневной ходьбе, если проходите 10 000 шагов и более, начисление процентов по депозиту будет проводиться по ставке 21% годовых!

Также портал Finance.ua совместно с Monobank проводит розыгрыш денежных призов среди вкладчиков банка:
Главный приз за 1 место – 5 000 грн.
2 – 8 место – по 1 000 грн.

По материалам Finance.UA
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