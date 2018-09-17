В Украине набирают популярность бесконтактные платежи (инфографика)

Стремление украинцев платить смартфоном и другими NFC-устройствами растет каждый день. За последний год в Украине количество бесконтактных оплат с помощью смартфона с Mastercard выросла в 68 раз, включая оплаты через мобильные кошельки украинских банков и глобальные сервисы Google Pay, Apple Pay и Garmin Pay. Это свидетельствует о том, что популярность оплат смартфонами и другими гаджетами стремительно растет.

По данным Mastercard, количество подключенных устройств в Украине ежемесячно увеличивается на 25%.

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Популярности NFC-платежей также способствует постоянное расширение сети POS-терминалов. Как показывают данные НБУ, более 75% всех POS-терминалов поддерживают бесконтактные платежи. По данным Mastercard, чаще всего украинцы рассчитываются NFC-устройствами в продуктовых магазинах, общественном транспорте, ресторанах и кафе, а также на АЗК.

Кроме удобства решения, преимуществом оплаты с NFC является безопасность расчетов, которую обеспечивает глобальная цифровая платформа токенизации Mastercard Digital Enablement Service (MDES). MDES позволяет превратить любое устройство с NFC-чипом и подключением к интернету в безопасный платежный инструмент: для максимального уровня защиты операций создается уникальный шифр (токен).

Токен – это 16-значительная комбинация цифр, привязанная к номеру банковской карты пользователя, которая является уникальной для каждого подключенного устройства. Реквизиты банковской карты скрыты при токенизованной оплате, и поэтому надежно защищены. Для верификации плательщика по стороны банка в процессе оплаты Mastercard трансформирует токен в номер карты.

Сегодня в Украине держатели карт Mastercard имеют доступ к 20 цифровым кошелькам, а воспользоваться NFC-технологии для оплат могут клиенты уже 18-ти банков.