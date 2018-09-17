Смартфон вместо кассового аппарата: в Минфине одобрили концепцию реализации проекта

Рабочая группа при Минфине одобрила концепцию о введении современных технологий в сфере РРО.

Об этом сообщает министерство.

“Участники Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации инновационных технологических решений в сфере РРО одобрили Концепцию по внедрению новейших моделей программных или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций (РРО), и перечень документов, которые необходимо будет подать желающим, чтобы принять участие в экспериментальном проекте”, — говорится в сообщении.

Как добавили в Минфине, для внедрения новых подходов в сфере РРО разработана эффективная модель взаимодействия участников процесса в рамках имплементации эксперимента. Она определяет общие принципы взаимодействия потребителя, предприятия, центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

“Минфин своим приказом утвердит перечень документов, которые производители (поставщики) новейших моделей комплексов должны будут подать для участия в экспериментальном проекте”, — отметили в министерстве.