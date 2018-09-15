День финансов, 19 сентября: прогнозы от МВФ, условие для повышения средней зарплаты, в Грузию с ID-картами

Среда, 19 сентября. Что ждет экономику Украины в будущем и почему можно чаще летать в Грузию?

Экономика Украины через 5 лет. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, по состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс. долларов. А в ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%.

Условие повышения средней зарплаты до 10 тысяч. Рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года. В этом уверен премьер-министр Украины.

Запрет на регистрацию за пределами своей области. В Минюсте сообщили, что будут продолжать применять технические решения для защиты прав собственности, и анонсировали автоматический обмен данными между реестрами министерства и Единым государственным реестром судебных решений для того, чтобы сделать невозможной регистрацию прав собственности на основе подделанных решений судей.

В Грузию с ID-картами. Глава украинского правительства Владимир Гройсман подписал проект соглашения с Грузией, которое значительно упрощает условия поездки украинских путешественников в эту страну.

Первая в Украине дорога по евростандартам. В случае реализации проекта с Германией по созданию современной инфраструктуры на Донбассе, первая автотрасса в Украине, отвечающая всем европейским стандартам, может появиться именно в этом регионе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.