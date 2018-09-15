НБУ отсудил у Коломойского и Приватбанка еще несколько объектов в Крыму

29 августа Хозсуд Киевской области удовлетворил иск НБУ к ООО “Финансовая компания “Финилон” (ипотекодатель) по делу №911/1189/18 и в счет частичного погашения долга банка по рефинансированию (по кредитному договору №19 от 03.03.2009) решил обратить взыскание на недвижимое имущество ответчика, которое находится в Крыму и пребывает в ипотеке Нацбанка.

Договорная стоимость соответствующей недвижимости (зафиксирована в ипотечном договоре) – 12,4 млн грн. Речь идет о комплексе сооружений (в т.ч. админздание) площадью 898,4 кв. м. в Красногвардейском районе, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 59, а также квартире площадью 42,8 кв.м. в г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, 4 (квартира 15).

Кроме того, 06 сентября Хозсуд Киевской области в рамках дела №911/1188/18 удовлетворил еще один иск НБУ к ООО “Финансовая компания “Финилон” об обращении взыскания на еще один предмет ипотеки – нежилые помещения площадью 36,5 кв.м. в г. Евпатория, ул. Фрунзе, 28 (договорная стоимость, зафиксированная в ипотечном договоре, – 13,6 млн грн).

17 июля Хозсуд г. Киева удовлетворил иск НБУ к ООО “Финансовая компания “Финилон” в деле №910/7033/18 об обращении взыскания на квартиру №52 по ул. Новикова, 10-Б в г. Севастополе площадью 37,6 кв м (цена иска – 616,6 тыс грн).

Согласно судебным материалам, указанные объекты недвижимости сначала принадлежали Приватбанку, однако на основании договоров купли-продажи и с согласия Нацбанка право собственности на предметы ипотеки в конце 2014 года перешло к ООО “Финансовая компания “Финилон”.

В госреестре учредителями ООО “Финансовая компания “Финилон” указаны в т.ч. ООО “ИстейтГарант” (среди учредителей которого в свою очередь фигурирует Приватбанк, а конечными бенефициарами указаны Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), а также ООО “Украинское бюро кредитных историй” (среди учредителей которого – Приватбанк и Бикоптима Лимитед).