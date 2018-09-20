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Самоуправляемые автомобили не справляются с плохой погодой

Самоуправляемые автомобили не справляются с плохой погодой

Самоуправляемые автомобили не могут справиться с дождем, снегом или слякотью без водителя.

Об этом сообщает Bloomberg.

После испытаний беспилотников в Бостоне оказалось, что два главных препятствия для самоуправляемых машин – снег и чайки.

Вопрос с чайками решили, запрограммировав авто так, чтобы оно медленно двигалось, пугая птиц. Вопрос со снегом до сих пор остается открытым.

Бостонский стартап WaveSense предложил решение проблемы, создав радиолокационную систему для сканирования того, что находится под снегом.

Несколько датчиков, закрепленных под ходовой частью, могут сканировать до 10 футов под землей, выявляя почву, воду, корни и камни. Как только WaveSense сканирует всю дорогу, он создает карту подповерхностных слоев, которые могут определять местоположение транспортного средства до сантиметров.

В WaveSense утверждают, что система может проводить сканирование на скорости авто до 65 миль в час.

Пока автономные автомобили полагаются на работу датчиков: GPS, камеры, радара и лидара.

Погода нивелирует как минимум два из них: камеры бесполезны при тумане и снегопаде, а лидары – во время дождя. Остальные системы также имеют серьезные недостатки. GPS-соединение может быть медленным, а радар не отличит пешехода от чайки.

По материалам Економічна Правда
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