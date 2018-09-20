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Китайские автомобили готовы потеснить европейский секонд-хенд в Украине

Китайские автомобили готовы потеснить европейский секонд-хенд в Украине

По данным ассоциации «Укравтопром», в Украине за первые восемь месяцев 2018 года продали 1 367 китайских автомобилей. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Самая популярная китайская модель среди украинских автолюбителей в 2018 году – субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 2. За первые восемь месяцев 2018 года в нашей стране продали 369 экземпляров этой модели. Уже в базовой комплектации этот кроссовер имеет подушки безопасности водителя и пассажира, ABS+EBD, кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал, аудиосистему. Он оснащается 1,5 л двигателем, а расход топлива составляет всего 5,9 л на 100 км пути. Так что понятно, почему он неплохо продается.

На втором месте Geely Emgrand 7 (у него два варианта кузова – седан и хэтчбек). 225 украинцев в 2018 году уже купили эту модель.

Третье место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 7, оснащаемый абсолютно новым 1,5 л бензиновым турбомотором мощностью 152 л.с. и 205 Нм крутящего момента (он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач). Автомобили этой модели приобрели 151 человек.

В десятку самых продаваемых китайских автомобилей в Украине в январе-августе 2018 года также вошли Chery Tiggo 3, JAC S2, Chery Tiggo 5, Great Wall Haval M4, Great Wall Voleex C30, Great Wall Wingle, и JAC 53.

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По материалам autonews.ua
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