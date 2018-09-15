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Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год

Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год.

Об этом он объявил во вторник на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции, которая транслировалась в эфире российских телеканалов.

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“Что касается вопросов энергетики, нам удалось договориться и о поставках на 2020 год”, – сказал Орбан по итогам переговоров.

Орбан также отметил, что попросил Путина серьезно подумать о продолжении “Турецкого потока” до Венгрии.

Путин не исключил, что одна из сухопутных веток трубопровода “Турецкий поток” может пройти через Венгрию.

“Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства“Турецкого потока” одно из сухопутных ответвлений этого газопровода может пройти и через Венгрию”, – сказал Путин.

По материалам Економічна Правда
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