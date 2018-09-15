Межбанк: доллар к 28,13/28,16 подняли дефицит СКВ и гривневая ликвидность

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,14 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки незначительного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять понизившиеся с уровня 56 637,5 млн грн к отметке 56 120,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Не исключено, Казначейство взяло тайм-аут в компенсации НДС. При этом гривневый «навес» на коррсчетах НБУ оставался внушительным.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киева продемонстрировали осторожность, ограничившись расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,11/28,15 UAH/USD.

По состоянию на 10.27 безналичный доллар никак не может определиться, «красивый он или умный», после стартового расширения спреда, вновь сузив его до 28,12/28,14 UAH/USD.

С 10.42 на межбанке покупатели СКВ стали более активными, подняв цену доллара до 28,14/28,16 UAH/USD. Обороты на моменте остаются низкими, системные игроки воздерживаются от выхода на рынок.

Около 10.50 агрессивность покупателей СКВ подняла цену «зеленого» безнала до 28,15/28,18 UAH/USD. На рынке очевидный дефицит предложения валюты.

К 11.02 Киева котировки доллара на межбанке обосновались на уровне 28,13/28,16 UAH/USD, немного понизившись на предложениях появившихся на рынке системных игроков.

По состоянию на 11.18 рынок «зеленого» безнала на межбанке вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,13/28,16 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.

Не исключено, терминация роста курса «американца» стала следствием проблем с гривневой ликвидностью, на которые указывал рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Это повышение более значимых бидов гармонирует со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,120 / 28,140

евро – 32,877 / 32,901

российский рубль – 0,4136 / 0,4142

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1680 / 1,1681

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