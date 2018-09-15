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В Карпатах на высоте 1,5 тысячи метров установили солнечные панели и USB-зарядки

В Карпатах на высоте 1,5 тысячи метров установили солнечные панели и USB-зарядки

В Ивано-Франковской области на горе Хомяк, высота которой в 1,5 тыс. м, появились солнечные панели, что позволит туристам заряжать гаджеты через USB-порты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр социальных и деловых инициатив города Яремче.

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«В рамках проекта «Гора Хомяк – уникальная жемчужина украинских Карпат», который реализуется Центром социальных и деловых инициатив и Карпатским национальным природным парком, завершен монтаж солнечных панелей на горе Хомяк. Сейчас посетители могут отдохнуть на лавочке, которая стоит под солнечными панелями, насладиться видами украинских Карпат, а также подзарядить свои гаджеты через специальные USB-порты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все оборудование на гору активисты вынесли вручную.

Внедрение этой инициативы стало возможно благодаря проекту «Программа экологических общественных инициатив для Востока и Запада Украины», который реализуется Фондом развития ОО «Западноукраинский ресурсный центр» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики.

По материалам УКРИНФОРМ
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