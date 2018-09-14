По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,402 млн и 34,580 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-28,11 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 78 активных заявок по доллару на сумму более 56,982 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1000 – 10 000

28,1000 – 5 000

28,0900 – 1 000

28,0800 – 10 000

28,0800 – 35 000

28,0700 – 777

28,0700 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0800 – 15 000

28,0500 – 500

28,0800 – 20 000

28,0800 – 4 500

28,0800 – 4 000

28,0800 – 4 100

28,0900 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0896 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0606 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.