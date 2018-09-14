Беспилотные грузовики помогут сократить расходы на логистику в два раза - исследование

Использование беспилотных грузовых транспортных средств способно на 47% сократить расходы в сфере логистики.

Как сообщает агентство ДПА, это можно будет наблюдать уже к 2030 году.

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Уменьшить расходы позволит диджитализация и автоматизация логистических процессов, однако наибольшая экономия (80%) будет достигнута за счет сокращения персонала.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Strategy&, специализирующейся на консультациях в сфере грузоперевозок.

“Логистическая индустрия сталкивается со значительными технологическими изменениями, которые влияют на традиционные бизнес-модели и роли экспедиторов, на грузовые компании и дальнобойщиков”, – считает специалист Strategy& в области разработки коммерческих стратегий Герхард Новак. По его мнению, в будущем большее значение будет иметь конечная цена за 1 км пути, чем техническое оснащение грузовиков и комфорт работников.

По данным издания, к 2030 году беспилотные грузовики смогут почти в 2,5 раза быстрее доставлять товары, чем фуры с водителями. Это связано с тем, что отпадет необходимость в отдыхе для дальнобойщиков. Также новейшие логистические алгоритмы позволят снизить пробег фур порожняком.

“Уже через несколько лет коммерческий транспорт и логистическая индустрия станут единой экосистемой, эффективно регулируемой при помощи новейших технологий”, – уверен Новак. Например, уже сейчас в сортировочных центрах задействованы роботы.

Высокотехнологичная логистическая цепочка позволит снизить административные расходы и уменьшить размер страховки. По его словам, полностью автоматизированная система погрузки, складирования и разгрузки также повысит эффективность предприятий.