Hyundai готовит новый экологичный грузовик с необычным дизайном (фото)

Компания Hyundai Motor в ближайшем будущем пополнит линейку экологичных моделей грузовиком с силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах. То, как будет выглядеть автомобиль, можно увидеть на предоставленном компанией эскизе. Производство модели стартует в 2019 году.

После того, как в модельной линейке Hyundai появились водородные кроссоверы ix35 Fuel Cell и NEXO, компания решила обратить внимание на сегмент большого коммерческого транспорта и разработать первую модель грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Новая модель отличается не только наличием уникального для сегмента грузовиков силового агрегата, но и дизайном, который в значительной мере отличается от стилистики, присущей автомобилям коммерческой линейки бренда. Дизайнеры Hyundai сделали акцент на простоте и чистоте линий кабины и кузова, аэродинамической эффективности, которая достигается благодаря применению спойлера и бокового обвеса специальной формы.

Особое внимание дизайнеры уделили оформлению решетки радиатора – она представляет собой геометрическое изображение молекул водорода.