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Объём мирового рынка смарт-часов в 2018 году приблизится к 50 млн единиц

Объём мирового рынка смарт-часов в 2018 году приблизится к 50 млн единиц

Компания International Data Corporation (IDC) продолжает исследовать мировой IT-рынок: на этот раз обнародован прогноз по сегменту носимой электроники.

IDC учитывает поставки смарт-часов, фитнес-браслетов, модульных гаджетов, устройств, крепящихся на одежду, и пр. По оценкам, в прошлом году в глобальном масштабе было реализовано 115,4 млн таких изделий.

В нынешнем году ожидается 6,2-процентный рост: в результате, полагают аналитики, объём мирового рынка носимых устройств достигнет 122,6 млн единиц. Смарт-часы с базовой и расширенной функциональностью сообща займут основную часть рынка с 72,4 млн отгруженных единиц и долей в 59,1 %.

Если рассматривать только сектор «умных» часов с расширенной функциональностью, то здесь в 2018 году ожидается рост на 38,9 %. В результате, поставки увеличатся с 33,3 до 46,2 млн единиц, то есть приблизятся к 50 млн.

По материалам 3dnews.ru
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