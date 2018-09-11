Великобритания планирует усилить борьбу с незаконными доходами россиян

Британские власти намерены активизировать борьбу с вызывающими подозрение доходами проживающих в стране граждан России и других государств.

О планах по ужесточению мер безопасности рассказал глава подразделения Национального криминального агентства (NCA) Великобритании по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун.

По его словам, NCA хочет расширить действие ордера на арест богатства неустановленного происхождения. Подпадающие под действие ордера активы на территории Великобритании будут замораживаться. «Станут ли нашими целями россияне? Конечно, да. Мы проверяем российские активы высокой стоимости и выясняем, можем ли мы пойти в суды и выразить достаточную обеспокоенность, чтобы заполучить ордер (на арест активов.— ред.)»,— заявил господин Тун.

Он уточнил, что внимание NCA привлекают не только россияне, но и выходцы из других стран, в том числе из бывших республик СССР, а также из Африки и Азии. По оценкам NCA, «поток грязных денег в Лондоне» оценивается в £90 млрд.