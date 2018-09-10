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"Укравтодор" объявил тендеров на 26 миллиардов на ремонт дорог в 2019 году

"Укравтодор" объявил тендеров на 26 миллиардов на ремонт дорог в 2019 году

В 2019 году состоится масштабный ремонт трассы Киев-Одесса.

Об этом заявил глава Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак.

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Также по словам чиновника, будут отремонтированы магистрали М-03 (Киев – Должанское), М-04 (Знаменка – Луганск), М-09 (Львов – Рава-Русская), М-12 (Стрый – Знаменка), М-14 (Одесса – Новоазовск), М-19 (Доманово – Порубное), М-21 (Выступовичи – Могилев-Подольский) и некоторые другие.

Новак уточнил, что “Укравтодор” объявил 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог в 2019 году.

По материалам Центр транспортных стратегий
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