Boeing создал самолет, который никогда не поднимется в небо (фото)

В США собрали первый экземпляр воздушного судна Boeing 777X – нового поколения 777 с удлиненным крылом.

Конкретно это воздушное судно никогда не поднимется в воздух, поскольку оно предназначено для статических испытаний конструкции.

Планируется, что этот Boeing 777Х пройдет испытание на герметичность фюзеляжа путем надува, а также сгибанием крыла, чтобы определить, отвечает ли оно проектным параметрам.

На судне отсутствуют двигатели, носовой конус, авионика, а также горизонтальный и вертикальный стабилизаторы, но присутствуют новые законцовки крыла, которые будут подниматься вверх на земле, чтобы соответствовать габаритам первого поколения Boeing 777, крыло которого на 7 метров короче.