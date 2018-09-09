Межбанк: доллар уронил выросший приток валюты из-за рубежа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 10,51 коп., на торгах среды укрепился на 6,95 коп., оказавшись на уровне 28,0261 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,79 коп., составил 28,0195 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,100 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар заметно упал в цене, одновременно изрядно растянув спред: 27,98/28,08 стараниями продаж СКВ экспортерами, однако, спустя 36 минут «американец» обрел более «рыночные» черты, сжав маржу: 28,00/28,05 UAH/USD в сопровождении ситуативного равновесия покупок и продаж.

К 11.00, когда на межбанке действовали предельно узкие цены (28,00/28,01 UAH/USD), на рынке появился регулятор, выкупая доллар с платформы Matching по курсу 28,00 UAH/USD. Гривневые интервенции НБУ заморозили коррекцию безналичного «американца» на этой цифре (28,00/28,01 UAH/USD), которая оставалась действующей до полудня.

Со слов непосредственных участников торгов, после 12.00 продавцы СКВ начали дружно покидать межбанк, и эта «миграция» дала старт «техническому» подорожанию доллара.

К 12.03 его цена составила 28,01/28,02, а через 40 минут выросла до 28,03/28,05 UAH/USD.

Эти котировки не изменялись до 13.30, немного прибавив на пустеющем межбанке : 28,035/28,065 UAH/USD.

С 15.00 на опустевшем межбанке пакет мелколотовых покупок пролонгировал «порционное» повышение курса «американца» до 28,04/28,07 UAH/USD по состоянию на 15.47.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0261 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,03 / 28,06

евро – 32,49 / 32,53

российский рубль – 0,403/ 0,404

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