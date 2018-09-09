Белый дом ужесточил правила пользования мобильными телефонами для сотрудников

Из-за многочисленных утечек информации администрация Белого дома ужесточила правила пользования мобильными телефонами для сотрудников.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации США.

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Изменения в политику пользования телефонами внесли после того, как в СМИ попала запись разговора бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с шефом аппарата президента Джоном Келли.

Ранее сотрудникам Белого дома запрещалось проносить мобильные телефоны в «ситуационный центр» для переговоров. Все телефоны оставлялись в специальных шкафчиках у входа в переговорную.

Теперь сотрудникам, работающим в западном крыле Белого дома, запрещается проносить личные и служебные мобильные телефоны. Они должны оставлять мобильники в своих рабочих кабинетах или в личных шкафчиках.

Ранее Манигол-Ньюман выложила в Сеть запись, на которой шеф аппарата президента Джон Келли сообщает ей о грядущем увольнении, ссылаясь на неподобающее поведение помощницы Трампа и суля проблемы, если она придаст свой конфликт с администрацией огласке.

Как рассказала Манигол-Ньюман, она тайно сделала запись с Келли в ситуационном центре Белого дома, используемого для конфиденциальных совещаний, а также в качестве командного пункта президента во время кризисов.

9 сентября администрация Белого дома заявила, что Манигол-Ньюман нарушила протокол безопасности, тайно записывая конфиденциальные беседы. 10 сентября адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани повторил обвинение в эфире Fox News, подчеркнув, что Манигол-Ньюман нарушает нормы национальной безопасности, имеющие силу закона.

По мнению экспертов из числа бывших чиновников, записи Манигол-Ньюман представляют собой серьезное нарушение безопасности и грозят ей большими юридическими проблемами.