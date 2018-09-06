Наибольшая доля неработающих кредитов приходится на госбанки

Наибольшая доля неработающих кредитов (NPL) в портфелях банков приходится на государственные банки.

Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.

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“Государственные банки доминируют на рынке, их доля в чистых активах и по депозитам населения по состоянию на 1 августа 2018 года составила 54,8% и 63,5% соответственно. Наибольшая доля неработающих кредитов (NPL) в портфелях банков также приходится на государственные банки. По сравнению с другими группами государственные банки наиболее операционно неэффективны”, — говорится в документе.