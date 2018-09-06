Омелян объяснил пользу от закрытия железнодорожного сообщения с РФ

Укрзализныця не претерпевает финансовых убытков в случае прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

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“Эти восемь поездов, курсирующих в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны. И генерировали бы не меньшую прибыль, а допускаю, и больше, чем они сейчас генерируют на восточном направлении”, – сказал он.

Сейчас существует неудовлетворенный спрос на внутренние перевозки внутри Украины, особенно в западном направлении. Поэтому от возможного прекращения железнодорожного сообщения с РФ Укрзализныця убытков иметь не будет.

Омелян в который раз заявил: железнодорожное сообщение с Россией надо закрывать, однако о сроках такого решения речь пока не идет.

“Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим”, – сказал министр.