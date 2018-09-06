По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,883 млн и 44, 485 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,23-28,24 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 94,368 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3000 – 1 000
28,2600 – 1 000
28,2600 – 45 000
28,2500 – 2 000
28,2500 – 10 000
28,2500 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2200 – 15 000
28,2200 – 17 000
28,2300 – 20 000
28,2300 – 120 000
28,2300 – 20 000
28,2300 – 10 000
28,2300 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2505 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 228,1961 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.