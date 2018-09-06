По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,883 млн и 44, 485 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,23-28,24 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 94,368 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,3000 – 1 00028,2600 – 1 00028,2600 – 45 00028,2500 – 2 00028,2500 – 10 00028,2500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2200 – 15 000

28,2200 – 17 000

28,2300 – 20 000

28,2300 – 120 000

28,2300 – 20 000

28,2300 – 10 000

28,2300 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2505 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 228,1961 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.