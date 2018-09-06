Более половины своих доходов украинцы тратят на питание

По итогам I квартала 2018 года структура расходов украинских семей такая: больше всего денег 50,3% украинцы тратят на продовольствие и питание вне дома.

Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины.

В частности, по данным Госстата, на продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 50,3% доходов, на непродовольственные товары — 28,8%, на оплату услуг (без расходов на питание вне дома) — 12,6%, на личное подсобное хозяйство — 1,3% и еще 7% составляют другие расходы.

При этом в городах на питание тратят больше, чем в селах, зато в селах расходы на непродовольственные товары являются большими, чем у украинцев, живущих в городах.

Горожане также тратят больше на оплату услуг, однако меньше на личное подсобное хозяйство и другие расходы.

В среднем за месяц домохозяйство тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3257,19 грн (45,1% денежных затрат), на алкогольные напитки — 93,03 грн (1,3%), на табачные изделия — 162,13 грн (2,2%).

На одежду и обувь в среднем за месяц расходуется 418,92 грн (5,9%), на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива — 1213,24 грн (16,9%).

На транспорт в среднем уходит 248,97 грн (3,5%).