10% украинских судей не соответствуют занимаемым должностям - ВККСУ

По результатам девяти месяцев квалификационного оценивания 10% судей подтвердили соответствие занимаемой должности.

Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

“113 судей, или 10%, не подтвердили соответствие занимаемой должности: 78 судей не сдали экзамены, 35 судей не прошли собеседования с членами Комиссии”, – говорится в заключении о результатах квалификационной проверки.

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Всего по состоянию на 11 июля 2018 года по итогам 9 месяцев проведения квалификационного оценивания судейского корпуса страны были подведены итоги по 1180 судьям первой и второй инстанции.

Примечательно, что 82% судей или 974 должностных лица успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности. Остальные 206 судей, или 18%, по данным ВККС, подлежат освобождению или уже уволены, в частности:

- 93 судьи, или 8%, уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания;

- 113 судей, или 10%, не подтвердили соответствие занимаемой должности.

Судей, для которых начато оценивание, но нет окончательных результатов по причине объявления перерыва или остановки квалификационного оценивания – 252 человека. В частности последняя процедура касается 185 судей, в том числе ввиду имеющихся выводов Общественного совета добропорядочности (ОСД), которые не соответствуют установленным требованиям к их предоставлению.