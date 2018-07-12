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День финансов, 12 июля: решение по учетной ставке, пунктуальные авиакомпании, вариант акцизного налога на авто

День финансов, 12 июля: решение по учетной ставке, пунктуальные авиакомпании, вариант акцизного налога на авто

Четверг, 12 июля: День решений и предложений:

НБУ повысил учетную ставку. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году..

Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов. Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд, в 2019 – с 19,1 млрд долларов до 18,8 млрд долларов.

НБУ снизил прогноз роста ВВП в 2019 году до 2,5%. Национальный банк Украины ухудшил ожидания относительно роста экономики Украины в 2019 году и прогнозирует замедление роста до 2,5%.

В Раде рассказали о новой системе акцизного налога на автомобили. В Украине предлагается ввести прозрачную систему акцизного налога для автомобилей, в зависимости от возраста и объема двигателя, об этом сообщила председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Кстати, в ГФС сообщили, сколько “еврономеров” незаконно находятся в Украине. С нарушением срока на территории Украины находится 57,9 тыс. авто с иностранной регистрацией, ввезенных в 2018 году в режиме транзит.

Насалик считает, что цены на газ для населения можно снижать. “Я считаю, что оснований для повышения цены на газ для населения нет”, – такое мнение высказал министр энергетики и угольной промышленности.

А у Омеляна опубликовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков. В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя. Вот список.

Там же (в Мининфраструктуры) говорят, что вскоре в Украину зайдут две новые международные авиакомпании. Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя международными авиакомпаниями для осуществления полетов в Украину.

По материалам Finance.UA
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