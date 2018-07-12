Восемь гривен за билет - это только "приближение к себестоимости" - Кличко

Полученные от повышения тарифов в транспорте средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение зарплат работникам коммунальных транспортных предприятий.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 12 июля на заседании Киевсовета, сообщает сайт столичного головы.

Читайте также: Сторонники и противники подорожания проезда в общественном транспорте митингуют в Киеве

“Этот вопрос, к сожалению, перевели в политическую плоскость. Без всякой политики скажу: полученные от повышения тарифов средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, на ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий”, – отметил Кличко, комментируя решение Киевской городской государственной администрации о повышении с 14 июля стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте.

Кличко отметил, что коммунальные транспортные предприятия столицы работают в убыток. Поэтому изменение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, выделяемых столичной властью на покрытие убытков предприятий транспорта. И направить эти средства на развитие, в частности, дорожно-транспортной инфраструктуры.

Что касается требуемого ремонта и обновления, в городской администрации отмечают, что на сегодня в Киевском метрополитене есть необходимость ремонтировать подвижной состав, закупать новые вагоны, ремонтировать станции метро. В частности, нужно отремонтировать 13 станций метрополитена.

Следует также капитально обновлять дорожную инфраструктуру, отметил городской голова.

“У нас сегодня 75 мостов и путепроводов в предаварийном состоянии! Мы сейчас ремонтируем объекты инфраструктуры, которые как открыли 40-50 лет назад, так и не занимались их состоянием! На все это нужны средства. И чтобы хоть часть их высвободить, мы можем уменьшить дотации транспортным предприятиям. Хотя бы приблизив тарифы на проезд к их себестоимости”, – сказал Кличко.

В сообщении отмечается, что для постоянных пользователей общественным транспортом средняя стоимость проезда составит 6,5 грн при покупке проездного билета. К тому же сохраняется бесплатный проезд для льготников.

В КП «Киевский метрополитен» вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн ).