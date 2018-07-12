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В Раде рассказали о новой системе акцизного налога на автомобили

В Раде рассказали о новой системе акцизного налога на автомобили

В Украине предлагается ввести прозрачную систему акцизного налога для автомобилей, в зависимости от возраста и объема двигателя.

Об этом сообщила председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции “БПП” Нина Южанина.

Так, Южанина отметила, что сейчас предлагается абсолютно прозрачная система определения акцизного налога.

“Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигателях – 50 евро, на дизельных двигателях – 75 евро за тысячу кубических сантиметров. Применение двух коэффициентов: объема и возраста очень просто можно посчитать. То есть, если автомобиль 2 тысячи куб. см – будет базовая ставка 50 умножить на 2. Дальше смотрите, если автомобилю 10 лет, это получается 100 умножить на 10, 1000 евро акциз, 15 лет – 1500 евро акциз и т.д. Абсолютно нет никаких непонятных колебаний в ставке акцизного налога, которые заложены сейчас в Налоговом кодексе”, – сообщила Южанина.

По материалам РБК-Украина
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