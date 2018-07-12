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Не зря перекрыли центр: сегодня Рада может внести в повестку дня законопроекты о "еврономерах"

Не зря перекрыли центр: сегодня Рада может внести в повестку дня законопроекты о "еврономерах"

Возле Верховной Рады Украины уже второй день подряд проходит акция протеста автомобилистов. Часть митингующих находится на заблокированной проезжей части, а еще около 100 человек – на площади Конституции, напротив центрального входа в ВР. Они держат флаги с символикой «Авто Евро Сила».

Митинги не проходят даром: в четверг, 12 июля, Верховная Рада поставила вне очереди вопрос о том, чтобы изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются автомобилей с иностранной регистрацией, были включены в повестку дня. Об этом сообщается на сайте Рады.

Речь идет о законопроектах №8884 и №8487, которые пытаются внести в для рассмотрения депутатами уже с 19 июня. Вчера во время организованного активистами в правительственном квартале транспортного коллапса появилось заявление главы Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной о том, что законопроекты, касающиеся вопросов о ввезении в Украину машин на еврономерах, не предусматривают никаких исключений для отдельных категорий граждан.

Справка Finance.ua

  • 11 июля в 6 утра в Киеве начался протест владельцев автомобилей на иностранных номерах. Они заблокировали правительственный квартал от Европейской площади до метро “Арсенальная”, поэтому в центре Киева образовались пробки. Протестанты, не добившись встречи с депутатами, остались ночевать под Радой.
  • Активисты “Автоевросилы” называют свою акцию бессрочной и уверяют, что будут стоять на своем до самого конца и не уйдут, пока их не услышат депутаты.
  • Протестующие настаивают на отмене кабминовского приказа №479, которым были созданы правовые основания для начала массовых облав на еврономера и увольнении и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
По материалам УБР
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