Международные кредиторы обещают Греции ежеквартальные проверки бюджета

Международные кредиторы намерены проверять экономическую ситуацию в Греции после завершения программы финансовой помощи.

Об этом заявили должностные лица Европейской комиссии, сообщает АР.

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“Греция будет проходить ежеквартальные проверки от кредиторов после завершения программы финансового спасения в конце августа”, – говорится в сообщении.

Греция уже взяла на себя обязательства провести еще два года в режиме жесткой экономии после завершения третьей подряд международной программы финансовой помощи. Однако сегодня международные кредиторы заявили, что Афины останутся под “расширенной системой надзора”, которая поможет обеспечить достижение бюджетных целей страны, до 2022 года.

По словам министра по финансовым вопросам ЕС Пьера Московиси, эпоха реформ не кончается.

Как известно, Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был утвержден в 2015 году.