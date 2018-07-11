Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты бюджетникам

Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты и пенсии бюджетникам.
“10 июля 2018 года в Министерстве финансов Украины состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений”, – говорится в сообщении.
Конкурсная комиссия признала уполномоченными еще 9 банков:
- ПАО “БАНК” Клиринговый дом”;
- АО “Международный Инвестиционный Банк”;
Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.