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Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты бюджетникам

Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты бюджетникам

Минфин определил еще девять банков, через которые будут платить зарплаты и пенсии бюджетникам.

“10 июля 2018 года в Министерстве финансов Украины состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений”, – говорится в сообщении.

Конкурсная комиссия признала уполномоченными еще 9 банков:

  • АО “БАНК СИЧ”;
  • ПАО “КБ” ГЛОБУС”;
  • ПАОБАНК” Клиринговый дом”;
  • ПАОМЕТАБАНК”;
  • АО “Международный Инвестиционный Банк”;
  • АО “ПОЛИКОМБАНК”;
  • АО “ПРАВЭКС БАНК”;
  • АО “ТАСкомбанк”;
  • АО “Укрстройинвестбанк”.

Таким образом, на сегодня уполномоченными являются 43 банка.

По материалам УНН
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