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На строительство детсадов и больниц в 19 областях направят 1,8 млрд грн

На строительство детсадов и больниц в 19 областях направят 1,8 млрд грн

Правительство утвердило второй перечень инвестпрограмм и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2018 году.

Об этом сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко.

“Правительство утвердило второй перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2018 году. Это 288 проектов, которые будут финансироваться на 1,8 млрд грн с ГФРР. В общем уже утверждены 755 проектов на общую сумму 5,8 млрд грн”, – сообщил Зубко.

Как уточнил он, эти средства потратят на строительство в регионах детсадов, школ, медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, восстановление мостовой и дорожной инфраструктуры, объектов водоснабжения и водоотведения, проведение термомодернизации и тому подобное.

Подавляющее большинство проектов планируется завершить в 2018 году.

По материалам УНН
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