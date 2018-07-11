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Кабмин в этом году направит на проекты Донбасса 12 млрд грн

Кабмин в этом году направит на проекты Донбасса 12 млрд грн

Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь об итогах первого полугодия.

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“В этом году мы направляем 12 млрд грн на различные программы. Но мне кажется, что к этому подошли очень механически – количеством объектов и количеством проектов. Мой вопрос только один, я хочу, чтобы мыслили категориями, не количеством проектов, а того, что построение того или иного объекта даст в качестве жизни украинским гражданам на Донбассе. То есть какие проекты нужно строить”, – подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что сейчас все проекты проходят инспектирование по поводу их необходимости.

По материалам УНН
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