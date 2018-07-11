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Стало известно, в каких странах ЕС произошел наибольший рост цен на жилье

Стало известно, в каких странах ЕС произошел наибольший рост цен на жилье

В период с 2010 по 2017 год цены на жилье выросли на 11% в ЕС и на 6% в еврозоне.

Такие данные приводит Eurostat.

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С 2006 года цены на жилье, в том числе приобретение как новых, так и готовых домов и квартир, существенно колебались. Ежегодные темпы роста в ЕС составили около 8% в 2006 и 2007 годах, а затем упали на 4% в 2009 году в результате финансового кризиса. Цены снова начали расти в 2014 году.

Среди государств-членов наибольший рост за этот период был отмечен в Эстонии (+73%), Швеции (+56%), Австрии (+49%), Латвии (+47%) и Люксембурге (40%), а наибольший спад – в Испании (-17%), Италии (-15%) и на Кипре (-9%).

По данным Eurostat, население ЕС выросло до 512 млн человек: больше всего проживает в Германии и Франции.

По материалам Европейская правда
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