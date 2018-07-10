День финансов, 10 июля: причины неполадок ПриватБанка, земельные участки на обмен, валюта на случай кризиса

Вторник, 10 июня: Принято ряд решений от Верховной Рады, устранен сбой в Приватбанке и JPMorgan дал рекомендации на случай кризиса.

Работа банкоматов и терминалов полностью восстановлена – Приватбанк. В понедельник вечером в системе крупнейшего банка Украины произошел сбой, в результате которого не работали банкоматы и терминалы. Сбой произошел в Хмельницкой, Одесской, Запорожской, Полтавской, Донецкой и Ровенской областях. В банке сообщили о восстановлении работы и назвали причины неполадок.

Украинцев ждут новые цены на газ: сколько придется платить. На переходе к “рыночным ценам” настаивает МВФ, и без этого Украина потеряет поддержку целого пула кредиторов. Уже в октябре, согласно разным предложениям, стоимость голубого топлива для украинцев может измениться.

Рада приняла закон о маркировке органической продукции. Предлагается штраф за реализацию продукции с органическим государственным логотипом при отсутствии удостоверяющего сертификата – в размере восьми минимальных заработных плат, для физлиц-предпринимателей – в размере пяти.

Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки. Согласно закону, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности.

Украина и Россия должны возобновить совместное производство ядерного топлива. Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики. Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации “Росатом” Кирилла Комарова.

Американские банкиры посоветовали, какую валюту покупать в случае мирового кризиса. Финансовые аналитики банковской корпорации JPMorgan составили список валют, которые уместно скупать в случае наступления мировой рецессии и экономического кризиса.