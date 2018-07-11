Ученые создали лекарство для удаления из организма престарелых клеток

Биологи из Национального института старения США в Бетесде создали препарат, способный удалять престарелые клетки из организма и продлевать жизнь на треть. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Medicine.

Ученые считают, что старение организма связано со старением клеток тела. В отличие от стволовых клеток, которые могут делиться и обновляться бесконечное количество раз, клетки тела вступают в фазу старения после 40-50 циклов. Биологи полагают, что такое поведение клеток обусловлено естественной защитой организма от рака — деление прекращается в то время, как мутация достигает критической отметки и рискует перейти в разряд злокачественной.

С течением времени количество престарелых клеток в организме накапливается и приводит к физиологическим изменениям в организме — слабости мышц, наэластичности кожи, хроническим заболеваниям и другим признакам старости.

Группа исследователей под руководством Джеймса Кирклэнда провела эксперимент по омоложению клеток на грызунах. Сначала биологи ввели в организм мыши престарелые клетки, а затем сделали ей укол из смеси дасатиниба (используется для лечения лейкемии) и кверцетина (придает горький вкус луку). В результате мыши прожили на 36% больше времени, чем их сородичи, не получившие дозу лекарства.

Ученые намерены провести дополнительные опыты, чтобы определить, безопасно ли сочетание веществ для организма человека.