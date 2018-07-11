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Нейросеть от Nvidia научилась удалять с фотографий шумы и надписи (видео)

Нейросеть от Nvidia научилась удалять с фотографий шумы и надписи (видео)

Компания Nvidia и ученые из MIT представили искусственный интеллект, который может убирать с фотографий шумы. Описание нейросети опубликовано в блоге Nvidia, при этом исходный код алгоритмов компания не стала выкладывать в открытый доступ, хотя подобное часто происходит с аналогичными системами.

Нейросеть может не только очистить снимки от мелкого шума из-за слабого освещения или от цветного шума на старых снимках, но и убрать с фотографий надписи, подписи и, возможно, даже копирайт. При этом алгоритму не нужно видеть эту фотографию без шумов — для начала работы нейросети достаточно просто показать некачественные снимки.

Компания обучила нейросеть на базе из 50 тыс. испорченных фотографий, с которых в последствии были удалены шумы. «Можно научить нейросеть восстанавливать части фотографии, чтобы алгоритм даже не видел ее исходное значение. При этом производительность компьютера совсем не увеличивается, как и время для обработки», — говорят создатели алгоритма.

По материалам hightech.fm
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