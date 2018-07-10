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Benson Oak привлечет $100 млн для инвестиций в блокчейн-проекты

Benson Oak привлечет $100 млн для инвестиций в блокчейн-проекты

Benson Oak, инвестиционный банк в Праге, объявил о привлечении 100 миллионов долларов США для запуска инвестиционного фонда, посвященного израильскому рынку, с акцентом на блокчейн-стартапы.

Согласно сообщению израильских СМИ и, в частности, издания Calcalistech, новый инвестиционный фонд под названием Benson Oak Ventures уже выделил 25 миллионов долларов и нацелен на увеличение этой суммы до 100 миллионов долларов к концу этого года.

В отчете говорится, что капитал нового венчурного фонда будет поступать от частных инвесторов и семейных офисов, и исключает участие институциональных инвесторов. Сфокусировавшись на инвестировании в блокчейн-проекты на сид-стадии, ориентированные на потребителя, Benson Oak в своем отчете заявляет, что в ближайшие дни компания назовет 2 своих партнеров.

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Согласно веб-сайту Benson Oak Ventures, фонд будет заинтересован в запуске блокчейна, который может предлагать потребительские товары или создавать платформу, которая обеспечивает рост сообщества, в целях повышения эффективности использования блокчейна на потребительском уровне.

По материалам Cryptellect
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