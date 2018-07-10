Появилась статистика роста потребительских цен: что больше всего подорожало (инфографика)

В Украине потребительские цены в июне в сравнении с предыдущим месяцем не изменились, но с начала года выросли на 4,4%.

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что рост потребительских цен в июне замедлился до 9,9% с 11,7% по итогам мая.

Базовая инфляция в июне по сравнению с предыдущим месяцем также составила 0%, и с начала года – 3,5%.

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Отмечается, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%.

Больше всего, на 9,8%, подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину.

В то же время, по 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%. Сигареты – на 2,6%, а алкоголь – на 0,4%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%, платы за аренду жилья – на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном обусловлено подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.