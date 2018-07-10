По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,469 млн и 20,758 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 35). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,17-26,18 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 48,227 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2200 – 1 00026,2100 – 10 00026,1900 – 18 00026,1900 – 1 00026,1800 – 1 00026,1700 – 10 00026,1500 – 2 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1500 – 5 000

26,1500 – 300

26,1600 – 4 200

26,1600 – 3 700

26,1600 – 10 000

26,1600 – 5 000

26,1600 – 4 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4982 (предыдущий 26,2179)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1416 (предыдущий 26,1686 )

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.