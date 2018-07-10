По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,469 млн и 20,758 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 35). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,17-26,18 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 48,227 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2200 – 1 000
26,2100 – 10 000
26,1900 – 18 000
26,1900 – 1 000
26,1800 – 1 000
26,1700 – 10 000
26,1500 – 2 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1500 – 5 000
26,1500 – 300
26,1600 – 4 200
26,1600 – 3 700
26,1600 – 10 000
26,1600 – 5 000
26,1600 – 4 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4982 (предыдущий 26,2179)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1416 (предыдущий 26,1686 )
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.