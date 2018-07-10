Bitmain намерена инвестировать $50 млн в акции браузера Opera

Сообщается, что Bitmain собирается инвестировать 50 миллионов долларов в первоначальное публичное предложение (IPO) Opera Ltd, компании, стоящей за одноимённым веб-браузером.

Opera Ltd рассчитывает привлечь $ 115 млн, и ее тикером на фондовой бирже Nasdaq станет «OPRA».

Запрос на проведение IPO был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 29 июня 2018 года.

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Согласно аналитическому сайту 24/7 Wall St, Opera продаст Bitmain акции на сумму $50 млн., и ещё два других покупателя получат доли на $10 млн.

Справка Finance.ua:

Браузер Opera был разработан в Норвегии в 1994 году и впервые выпущен в Microsoft Windows в 1996 году. Сегодня он работает в системах Apple, Windows и Linux.