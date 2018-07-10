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Citroen создала очки, которые спасают от "морской болезни" (видео)

Citroen создала очки, которые спасают от "морской болезни" (видео)

Компания Citroen разработала очки, предназначенные для поездок и помогающие побороть так называемую морскую болезнь, которую испытывают в транспорте много людей.

Об этом говорится в ролике на YouTube-канале компании.

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Устройство назвали Seetroen. Очки состоят из белой пластиковой оправы, в которой находятся четыре кольца, наполненные синей жидкостью. Эта жидкость движется по передней и сагиттальной осям, создавая таким образом искусственный горизонт.

По словам разработчиков, если надеть очки при первых признаках укачивания, то уже через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на каком-нибудь неподвижном предмете.

Также разработчики утверждают, что устройство может справиться с задачей в 95% случаев.

Цена Seetroen – 99 евро (2900 гривен).

По материалам depo.ua
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