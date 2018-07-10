Citroen создала очки, которые спасают от "морской болезни" (видео)

Устройство назвали Seetroen. Очки состоят из белой пластиковой оправы, в которой находятся четыре кольца, наполненные синей жидкостью. Эта жидкость движется по передней и сагиттальной осям, создавая таким образом искусственный горизонт.
По словам разработчиков, если надеть очки при первых признаках укачивания, то уже через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на каком-нибудь неподвижном предмете.
Также разработчики утверждают, что устройство может справиться с задачей в 95% случаев.