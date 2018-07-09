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Малая приватизация: в Кабмине рассчитывают на скорый старт

Малая приватизация: в Кабмине рассчитывают на скорый старт

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) на этой неделе может подписать договоры с авторизированными электронными площадками, что позволит объявить первые конкурсы по продаже объектов “малой” приватизации уже на следующей неделе. Об этом рассказал министр Кабинета министров Александр Саенко по итогам совещания с руководством Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и ФГИ 9 июля, передает пресс-служба Кабмина.

“Планируем, что на этой неделе ФГИ подпишет договоры с авторизированными электронными площадками, и уже на следующей неделе мы сможем начать первые конкурсы по продаже… Все проблемные вопросы мы решим в рамках рабочего процесса – и проведем “малую” приватизацию вовремя и качественно”, – заявил Саенко.

Как сообщается, по результатам совещания МЭРТ совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в ближайшее время проведут такие мероприятия для запуска малой приватизации:

  • наработают условия продажи пакетов акций государственных компаний через электронные площадки;
  • уточнят детали и условия проведения электронных аукционов и внесения гарантийных взносов;
  • подготовят разъяснения вопросов введения информации об условиях электронных аукционов.
По материалам Сегодня
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