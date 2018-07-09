В Украине хотят снизить налоги на ягоды, орехи и виноград

В Украине хотят установить сниженную (7% вместо 20%) ставку налога на добавленную стоимость на ягоды, фрукты, орехи и виноград. Законопроект №8570, зарегистрированный в Верховной Раде 6 июля 2018 года, предлагает установить льготу не только для садоводов, как они того требовали, но и для импортеров такой продукции.

В пояснительной записке к документу авторы уточняют, что таким образом борются с ростом цен на «витаминный коктейль», ведь только с начала года стоимость свежих фруктов и ягод подскочила на 50%. Кроме того, уверены депутаты, снижение налога лишь увеличит поступления в бюджет от украинских производителей, поскольку будет стимулировать их выходить из тени.

Действующая с 1 января 2017 года программа бюджетных дотаций сельхозпроизводителям фактически не работает, убеждены они. А садоводы за все время работы нового порядка не получали компенсацию в объеме уплаченного НДС. Максимум, что им доставалось – 20-70% от расчетных показателей.

«Принятое решение имело целью возместить потери производителей, связанные с отменой специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость путем выплаты прямой дотации таким производителям в автоматическом режиме. Но ожидаемого эффекта не произошло», – пишут авторы инициативы.

По их подсчетам, сниженная ставка НДС приведет к увеличению поступлений в бюджет на 12-25% только за счет детенизации садоводов. А работающие и сейчас легально хозяйства смогут аккумулировать порядка 125 млн. грн. и вложить их в расширение производства.

Читайте также: С лотерейного бизнеса начнут взымать налоги

В качестве стимулирующей к этому меры они намерены снизить ставку НДС не только для ягод и фруктов, но и для саженцев кустов и деревьев.