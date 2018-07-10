Киевавтодор заказал ремонт ливневки на 133 млн грн

«Киевавтодор» заказал ООО «БРК Гидросервис» реконструкцию ливневой канализации на Броварском проспекте в Киеве за 133,31 млн грн. и не обнародовал данные о ресурсах и смету вместе с договором, что не позволяет сравнить стоимость материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Согласно результатам тендера, работы должны быть выполнены до конца 2020 г. на участке проспекта от ул. Шептицкого (Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив.

«В апреле «Киевавтодор» заказал ООО «Натек Энерго Монтаж» аналогичные работы возле Киево-Печерской Лавры за 85,95 млн грн. С такими комплексом и трубами по 22977 грн/м. Это было в 8 раз дороже обычных железобетонных безнапорных труб ТС 120.30-2 диаметром 1200 мм», — пишут «Наші гроші».

Однако на этот раз заказчик не обнародовал итоговую ведомость ресурсов и смету вместе с договором, что не позволяет сравнить стоимость материалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

«Вместе с тем победитель загрузил сметные файлы в форматах .imd и .bdcu, которые можно открыть только с помощью специализированных программ», — отмечает издание.

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На заработную плату, согласно имеющейся документации, пойдет 9,95 млн грн., т.е. 7% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% — 2,44 млн грн. Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 134 520 000 грн.